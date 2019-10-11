Молодёжка чуть не провалилась против Польши. Выручил Шапи

Пока взрослая сборная, эффектно уничтожившая Шотландию и по факту решившая этим вопрос попадания на чемпионат Европы, купалась в лучах внимания и любви, молодёжная команда находилась в самом начале тернистого квалификационного пути.
Сердце сборной и светлая голова. Оценки нашей команды за игру против Шотландии
В отборе на Евро среди футболистов до 21 года наша сборная провела два тура перед игрой с Польшей. На два матча разделили один забитый гол Игоря Дивеева (стал победным против Сербии), зато совсем не пропустили: встреча с ещё более братской Болгарией закончилась нулевой ничьей и удалением Игнатьева.
Впереди была лидирующая в группе Польша, набравшая максимум очков в двух играх.
С таким подбором игроков можно выпустить и главную команду
Конечно, не совсем так, но состав молодёжки в последнее время действительно впечатляет. В старте против Польши не оказалось ни одного ноунейма: все молодые ребята мелькают в премьер-лиге, а кто-то в таком возрасте уже делает в своём клубе результат.
?? СТАРТОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЁЖНОЙ СБОРНОЙ НА МАТЧ С ПОЛЬШЕЙ! ??— «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) October 11, 2019
? Запасные: Сафонов (вр), Голубев, Татаев, Калугин, Глебов, Лесовой, Кучаев, Глушенков, Грулев.
? Трансляция — Матч ТВ!#РоссияПольша #МолодёжнаяСборная #СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/KEaarpysAs
Отдельный разговор про Чалова и Шапи, которых многие хотели бы видеть уже в заявке Черчесова. Пока что лучший бомбардир прошлого сезона настолько не впечатляет даже за молодёжку, что как-то смешно отчитывать наставника главной сборной, который делает выбор в пользу бесподобного Дзюбы в этой ситуации.
Да и Шапи большую часть встречи был потерян. Показал себя он лишь в компенсированное время, но об этом будем говорить чуть ниже.
Дивеев проникся ролью форварда и не мог остановиться
Учитывая сложности с перелётом польских футболистов (из-за аварийной посадки другого судна в Екатеринбурге, сборной наших соперников пришлось садиться в Челябинске), растерянной и сбитой с толку должна была оказаться команда Польши, но здесь, похоже, что-то перепутали. Российская молодёжка не слишком уверенно прощупывала гостей, вроде как начали ориентироваться на поле, а затем внезапно пропустила – и уже развалилась по-настоящему.
Максименко неудачно сыграл на выходе, и защитник Игорь Дивеев, остававшийся среди партнёров единственным автором забитого мяча в этой квалификации, оформил второй гол на турнире. Видимо, сказались «армейские» инстинкты.
? Автогол Игоря Дивеева на 10-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2019
? #РоссияПольша на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/ZMYvZHc1NB
Польша любезно ошиблась в ответ
Но не сразу. Какое-то время команде Галактионова понадобилось, чтобы просто успокоиться и прийти в себя. От футбола молодёжной сборной оставалось странное ощущение, будто футболисты обиделись, что несправедливо пропустили, и не хотели играть дальше.
Но заброс Облякова и нелепый выход чужого вратаря сняли негативный фон. Польша проявила любезность – в ответ на откровенный привоз оформила ничуть не хуже.
? Гол Даниила Уткина в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2019
? #РоссияПольша на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/WI5rKZsevg
Болельщики на стадионе успели приободриться, да и сами игроки раскрепостились на вторую часть тайма. Но слишком заигрались: Обляков так хотел провести атаку в компенсированное время, что потерял в центре мяч, и навстречу пошла вторая результативная польская атака.
Так сложилось, что Россия пропустила дважды после ошибок представителей ЦСКА. Похоже, игроки Гончаренко действительно не в лучшей форме, а звонкое поражение от «Ростова» оказалось совсем не случайным.
Впрочем, кто-то в первом пропущенном наверняка винил вратаря Максименко. Для него это был так же не самый удачный день.
Тревожный второй тайм
Моментов по ходу второго тайма у российской команды было достаточно. Чалов после отскока бил по летящему мячу метров с одиннадцати, но зарядил на трибуны. Шапи доверили опаснейший штрафной, но удар пошёл на комфортной высоте. Всё это было бы вполне приемлемо, если бы не ответы Польши, у которой после перерыва было даже попадание в перекладину.
На этом всё могло закончиться, но повезло. Тем более разок выручил Максименко, оправдавшийся за не самое удачное начало игры.
Самое любопытное осталось на компенсированное время. С левого фланга пошла отличная подача Глушенкова, за которым замкнул Шапи. Счёт стал 2:2.
И самое бы время на эмоциях бежать вперёд и дожимать гостей, потому что домашняя ничья с прямым конкурентом всё же такой себе результат. Но ребята решили не отмалчиваться на провокацию и полезли толкаться.
В итоге драгоценное время было спущено на выяснение отношений. Шапи и вся молодёжная сборная красавцы, раз сумели избежать поражения. Но Польшу надо было побеждать.
Молодежный чемпионат Европы-2021, 3 тур
Россия - Польша 2:2
Голы: Уткин, 24, Сулейманов, 90+2 - Дивеев, 11 (авто.), Климала, 45
Россия - Польша 2:2
Голы: Уткин, 24, Сулейманов, 90+2 - Дивеев, 11 (авто.), Климала, 45
Россия: Максименко, Круговой, Дивеев, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий (Лесовой, 77), Уткин (Глушенков, 62), Обляков, Умяров (Грулев, 87), Чалов, Сулейманов
Польша: Грабара, Собоциньски, Пестка, Гумни, Валюкевич, Фила, Юзвяк, Богуш (Мдер, 87), Дзичек, Плахета (Бида, 77), Климала (Томчук, 68)
Предупреждения: Евгеньев, 74, Томчук, 90, Дзичек, 90, Сулейманов, 90, Глушенков, 90 Фила, 90.