Болельщики "Краснодара" признали нападающего Ари лучшим игроком команды по итогам сентября.
В прошлом месяце на счету Ари "гол плюс пас" в матчах против "Урала" и "Крыльев Советов", а также реализованный пенальти в игре в "Арсеналом". За Ари был отдано 37,92% голосов. Как сообщает официальный сайт "Краснодара", прежде форвард лишь однажды признавался лучшим игроком месяца — в ноябре 2014 года.
Вторым в голосовании стал защитник Сергей Петров (12,15%), а третьим стал голкипер Матвей Сафонов (11,90%).
Ари признан лучшим футболистом "Краснодара" в сентябре
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