Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил

Олимпио да Силва Соареш, адвокат Робсона Насименто де Оливейра, водителя бывшего полузащитника "Спартака" Лукаса Фернандо, сообщил, что футболист практически не участвует в защите его клиента, который был задержан в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ."Вся семья Фернандо будет проходить по делу в качестве свидетелей. Я полагаю, что они не будут беспокоиться из-за слушаний, потому что они покинули пределы России. Думаю, у них нет проблем из-за этой ситуации", - цитирует Соареша Globo Esporte.Также адвокат сообщил, что привлечь самого футболиста, который сейчас выступает за китайский "Бэйцзин Гоань", в качестве свидетеля по делу не удалось.Напомним, водитель Фернандо заявил, что запрещённые в России препараты он ввёз в страну по поручению семьи футболиста. Позже сам футболист заявил, что лекарство предназначалось для его тестя. По словам водителя, Фернандо не оказывает ему помощи.