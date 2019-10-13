Олимпио да Силва Соареш, адвокат Робсона Насименто де Оливейра, водителя бывшего полузащитника "Спартака" Лукаса Фернандо, сообщил, что футболист практически не участвует в защите его клиента, который был задержан в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
"Вся семья Фернандо будет проходить по делу в качестве свидетелей. Я полагаю, что они не будут беспокоиться из-за слушаний, потому что они покинули пределы России. Думаю, у них нет проблем из-за этой ситуации", - цитирует Соареша Globo Esporte.
Также адвокат сообщил, что привлечь самого футболиста, который сейчас выступает за китайский "Бэйцзин Гоань", в качестве свидетеля по делу не удалось.
Напомним, водитель Фернандо заявил, что запрещённые в России препараты он ввёз в страну по поручению семьи футболиста. Позже сам футболист заявил, что лекарство предназначалось для его тестя. По словам водителя, Фернандо не оказывает ему помощи.
"Чемпионат.сом"
Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил
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