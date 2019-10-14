Цорн: Пилипчук? Русского помощника у Тедеско не будет

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос о тренерском штабе Доменико Тедеско.Ранее СМИ сообщали, что Роман Пилипчук прилетел в Москву, чтобы работать с немецким специалистом, однако контракт с красно-белыми он не заключил.— Пилипчук — это не тема этой пресс-конференции. Доменико уже назвал свой тренерский штаб. И это он должен выбирать. На данный момент русского помощника не будет.