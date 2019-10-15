УЕФА поздравил Филимонова с 46-летием, вспомнив сэйв в матче с "Интером" 1998 года

Русскоязычный твиттер УЕФА поздравил с днем рождения бывшего голкипера сборной России и "Спартака" Александра Филимонова, который сегодня отмечает 46-летие.

? Вспоминаем удивительный двойной сейв Александра Филимонова в матче с "Интером" в октябре 1998-го ??#ЛигаЧемпионов | @fcsm_official pic.twitter.com/PGFTpQrC8N — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 15, 2019

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовала видео сэйва вратаря, который он совершил в матче группового раунда Лиги чемпионов с миланским "Интером" (1:2) в октябре 1998 года.В сезоне-1998/99 москвичи с восемью очками в активе заняли третье место в группе С, где их соперниками, кроме "Интера", были "Реал" и австрийский "Штурм".Филимонов выступал за "Спартак" с 1996 по 2001 год и шесть раз выиграл с красно-белыми титул чемпиона России.