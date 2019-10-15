Хинкель: "Спартак" — самый популярный клуб России, у него более 25 млн фанатов

Экс-защитник сборной Германии Андреас Хинкель, который стал помощником нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, дал интервью немецким СМИ, в котором рассказал о предстоящей работе в России."Нам хотелось снова поработать вместе, потому что мы понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане", — сказал изданию Bild Хинкель, который пять лет назад помогал Тедеско в юношеской команде "Штутгарта" (U17)."Работа в "Спартаке" — это большой вызов. Если вы внимательно посмотрите на историю клуба, то быстро поймете, что за ней стоит. Это самый популярный клуб России, у него более 25 млн фанатов в стране", — отметил 37-летний тренер в разговоре с немецкими журналистами.Хинкель признался, что уже пообщался с экс-нападающим сборной Германии Кевином Кураньи, который ранее поиграл в России в составе московского "Динамо". По словам Андреаса, Кураньи в восторге от Москвы. "Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления не только в спортивной сфере", — сказал Хинкель.Кроме того, помощник главного тренера "Спартака" рассказал, что пока не будет перевозить в Москву свою семью, так как двое из его четырех детей уже учатся в школе. "Я не на краю света", — заключил Хинкель.