Молодежная сборная России одержала победу над командой Эстонии в квалификации Евро-2021 - 5:0.
Чемпионат Европы-2021
4 тур
Гол: Чалов, 28 (пен.), Обляков, 35, Глебов, 66, Круговой, 69, Калугин, 75
Эстония: Хеин, Ярвелайд, Липп, Миил, Роосалу, Ульянов (Каос, 65), Уста (Вахерна, 29), Поом, Соометс (Ярвице, 71), Валге (Реинкорт, 71), Валья (Каск, 65)
Россия: Сафонов, Круговой, Дивеев, Калугин, Евгеньев, Ломовицкий, Обляков (Голубев, 80), Глушенков, Умяров, Чалов (Уткин, 74), Сулейманов (Грулев, 74)
Предупреждения: Грулев, 88
Сборная России U-21 со счетом 5:0 разгромила Эстонию
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