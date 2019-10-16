Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура РПЛ против "Оренбурга".
"Оренбург" — ближайший конкурент "Крыльев Советов" по турнирной таблице. У нас огромная мотивация перед этой игрой. Что касается сильных и слабых сторон соперника, то мы их разберем за день, за два до игры, тренер покажет все.
Мы понимаем, что нас ждет ответственная игра, что это соседи наши по региону и турнирной таблице, это дерби, поэтому надо выходить и выигрывать.
Соболев вернулся из сборной? Звездной болезни у него пока нет, надеюсь, и не поймает", - цитирует Комбарова пресс-служба клуба.
Дм. Комбаров: матч с "Оренбургом" для "Крыльев" - дерби, потому надо выигрывать
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