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Дм. Комбаров: матч с "Оренбургом" для "Крыльев" - дерби, потому надо выигрывать

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура РПЛ против "Оренбурга".

"Оренбург" — ближайший конкурент "Крыльев Советов" по турнирной таблице. У нас огромная мотивация перед этой игрой. Что касается сильных и слабых сторон соперника, то мы их разберем за день, за два до игры, тренер покажет все.

Мы понимаем, что нас ждет ответственная игра, что это соседи наши по региону и турнирной таблице, это дерби, поэтому надо выходить и выигрывать.

Соболев вернулся из сборной? Звездной болезни у него пока нет, надеюсь, и не поймает", - цитирует Комбарова пресс-служба клуба.


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Теги: Комбаров Оренбург Крылья Советов
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