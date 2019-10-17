Агент румынского специалиста Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, "Динамо" не делало предложение его клиенту.
"Никаких разговоров с "Динамо" не было, никто не обращался. У Дана действующий контракт с ЧФР, команда лидирует в чемпионате Румынии, хорошо выступает в Лиге Европы. Петреску должен исполнять условия контракта. Но в случае возможного интереса со стороны "Динамо" или другого клуба в ходе переговоров все может быть. Несмотря на неудачные результаты "Динамо", в этой команде согласился бы работать любой тренер. Клуб обладает большой историей и хорошо известен в Европе", - цитирует Пырнэу РИА Новости.
Агент Петреску: никаких разговоров с "Динамо" не было
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