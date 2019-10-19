Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян подчеркнул, что команда постарается помочь Элдору Шомуродову стать лучшим бомбардиром РПЛ, а также рассказал о персональных целях на сезон.
"Есть ли задача сделать Шомуродова лучшим бомбардиром чемпионата? Нет, но он сам красавец — забивает. Шомуродов здорово выполняет свою работу, и мы все будем стараться, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Это будет плюсом для всех нас. Я верю, что у Шомы это получится.
Какую планку ставлю для себя? Рома Еременко сказал мне, что я должен забить 10 мячей за сезон. Думаю, что если мячей восемь забью, то будет неплохо. Но хотелось бы выполнить план Еременко. Он очень требовательный, как и Попов. Поэтому будем соответствовать. И это я такой воодушевленный после ЦСКА. Но на самом деле буду работать, стараться, держать свой уровень", — цитирует Байрамяна Sportbox.
После 12 туров Шомуродов делит первое место в списке бомбардиров с Александром Соболевым из "Крыльев Советов" — у обоих футболистов по 10 забитых мячей.
Байрамян: все в "Ростове" будут стараться, чтобы Шомуродов стал лучшим бомбардиром
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