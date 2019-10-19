"Спартак" определился со стартовым составом на матч 13-го тура РПЛ против "Рубин", который станет дебютным для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.
"Рубин": Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Закиров, Марков, Микелтадзе.
Стал известен стартовый состав "Спартака" в дебютном матче Тедеско
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