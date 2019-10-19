» » Стал известен стартовый состав "Спартака" в дебютном матче Тедеско

Стал известен стартовый состав "Спартака" в дебютном матче Тедеско

"Спартак" определился со стартовым составом на матч 13-го тура РПЛ против "Рубин", который станет дебютным для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.

"Рубин": Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Закиров, Марков, Микелтадзе.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Спартак Тедеско Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Джокер" начинает и..? Онлайн дебюта Тедеско в "Спартаке" 6
Ибрагимович: Мбаппе всегда придётся соответствовать завышенным требованиям
"Эвертон" одержал победу над "Вест Хэмом"
Григорян подал в отставку с поста главного тренера "Тамбова" 2
Симонян: у меня не ожидание, а желание, и оно одно - чтобы серия "Спартака" закончилась
"Барселона" разгромила "Эйбар" 1
"Урал" на выезде вырвал победу у "Тамбова" 3
Капитан "Витесса": теперь мы играем, как в России — не на жизнь, а на смерть 2
Стал известен стартовый состав "Спартака" в дебютном матче Тедеско 14
Слуцкий: максимум для "Витесса" — 3-е место 2
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" в молодежном первенстве
Мутко рассказал, почему фанатеет за Дзюбу 5
Паулиста хочет играть за сборную Испании
Мутко: почему бы России не желать победить на Евро? Мы же в 2008-м выиграли бронзу 8
Санчо пропустит матч "Боруссия" Д — "Боруссия" М из-за позднего прибытия в клуб
Игроки "Тоттенхэма" винят Почеттино в неудачном старте сезона 1
Фонсека: современный футбол убивает лучших игроков
"Арсенал", играя вдесятером, свел вничью матч с "Сочи" в молодежном первенстве
Нобоа: Оздоев стал суперфутболистом, но ему помог случай 3
Азар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с "Мальоркой"
Хузин покинул пост главного тренера "Луча"
"Тамбов" — "Урал": составы команд на матч 13-го тура РПЛ
"Зенит" — "Ростов": на матче ожидается до 55 тысяч зрителей 22
"Челси" заинтересован в услугах хавбека сборной Украины 2
Руководство "Милана" хочет пригласить Гвардиолу
Ибрагимович: Италия — мой второй дом, если я вернусь, хочу бороться за скудетто
Ребров — Ломовицкому: скорее возвращайся в "Спартак", мы скучаем
В Мексике команда пропустила два мяча во время протеста из-за долгов по зарплате
Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про "Спартак" плохо, получишь! 46
Галактионов: Умяров так убедительно выглядел на тренировках, что забрал себе место в старте
Все новости