Поражение от "Зенита" со счетом 1:6 стало самым крупным в тренерской карьере Карпина

19 октября "Ростов" был на выезде разгромлен "Зенитом" (1:6) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.Для главного тренера желто-синих Валерия Карпина это поражение стало самым крупным в тренерской карьере. До вчерашнего вечера команды Карпина-тренера никогда не уступали с разницей более чем в 4 мяча."Спартак" под его руководством проигрывал со счетом 1:5 "Порту" в Лиге Европы, "Мальорка" с таким же счетом уступала "Вальядолиду" в матче Сегунды. Поражения 0:4 терпели "Ростов" (от "Спартака" в РПЛ) и армавирское "Торпедо" (от "Томи" в ФНЛ).