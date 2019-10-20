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Панченко: у "Динамо" был хороший настрой. Можно сказать, практически все получалось у команды

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко заявил, что у команды многое получалось в матче 13-го тура РПЛ с "Краснодаром".

"Душой и сердцем играл за "Динамо". У нашей команды был хороший настрой, все хотели бежать вперед. Можно сказать, что практически все получалось у команды. Был настрой на быстрый гол, бежали в контратаки. На какое-то время отдали инициативу, но все было под контролем.

Смена тренера всегда влияет на эмоции — и сегодня было такое ощущение. Нам сейчас очки очень важны, поэтому будем стараться", - цитирует Панченко Sport24.ru.


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Теги: Панченко Динамо Краснодар
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