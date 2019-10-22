"Навсегда в наших сердцах". Тульский "Арсенал" почтил память Льва Яшина

Тульский "Арсенал" почтил память великого советского вратаря Льва Яшина. Сегодня, 22 октября, обладателю "Золотого мяча" исполнилось бы 90 лет.

??Лев Яшин навсегда в наших сердцах!



22 октября исполнилось бы 90 лет великому советскому вратарю Льву Ивановичу Яшину.



Вечная память и вечная слава великому спортсмену и гражданину – Льву Ивановичу Яшину!



Фото: Яшин на Центральном стадионе Тулы на турнире "Кожаный мяч". pic.twitter.com/zpnDDfec3Q — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 22, 2019

"Лев Яшин навсегда в наших сердцах. Вечная память и вечная слава великому спортсмену и гражданину — Льву Ивановичу Яшину", — говорится в сообщении.Лев Яшин на протяжении карьеры с 1950 по 1971 год выступал за московское "Динамо". Вместе со сборной СССР выиграл Олимпийские игры 1956 года и золото чемпионата Европы 1960 года во Франции. Он до сих пор остается единственным вратарем в истории, которому удалось стать обладателем премии "Золотой мяч".