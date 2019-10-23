Адвокат Александр Бурчук, представляющий интересы бывших футболистов сборной России Дмитрия Сычева, Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко и Евгения Алдонина, прокомментировал назначение нового судьи для рассмотрения дела о взыскании причиненного им ущерба банком "Замоскворецкий".
"Сегодня узнали, что в нашем деле произошла замена судьи. Вместо Яны Шемякиной рассматривать наше дело будет судья Перепечина. Возможно, Шемякина сказала руководству, что не сможет нам отказать. Перепечина, судя по дате назначения, работает дольше.
По виду Яны Алексеевны было понятно, что она растеряна. Явно указания были убедительно отказать — процесс резонансный. Полагаю, Перепечина будет открыто конфликтовать и не давать нам свою позицию высказать, нарушать процесс. Это старая известная тактика. Процесс наверняка закроют по ходатайству прокуратуры — сегодня их нарушения будем слушать", — сказал Бурчук в беседе с Sport24.
Адвокат Хохлова и Алдонина: новый судья по делу будет открыто конфликтовать и нарушать процесс
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