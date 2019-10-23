Экс-форвард "Зенита" Александр Панов считает, что нападающему Артему Дзюбе не стоит менять клуб с берегов Невы на миланский "Интер".
"Артему не надо никуда уходить, потому что в "Зените" он играет достаточно хорошо. Быть в теме в российском чемпионате лучше, чем ехать в Европу, чтобы не дай бог что-то пошло не так. Дзюба набрал ход, как и "Зенит". У Артема хорошие партнеры по атаке, есть ли смысл сейчас менять свое благополучие на пустую мечту? Артем немолод, он не в той ситуации, в которой находится Саша Головин – молодому адаптироваться проще. Дзюбе надо оставаться в "Зените", уж точно ему не надо идти в "Интер". Италия для Артема была бы сложновата. Учитывая манеру игры Дзюбы, полагаю, ему подошел бы чемпионат Испании или Франции. В этих чемпионатах больше творчества в атаке, больше техники, поэтому Артему было бы проще в Испании, чем в Италии. Думаю, что Дзюба подошел бы не только середнякам. Было бы здорово, если бы сильный испанский клуб его взял на роль завершителя атак. Конечно, многие футболисты хотят в Англию, но там надо очень много двигаться. В России Дзюба лучший, есть игровая практика, не думаю, что все это стоит менять ради какой-то Италии", - цитирует Панова РИА Новости.
Панов: Дзюбе подошел бы чемпионат Испании или Франции
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