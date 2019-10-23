» » Панов: Дзюбе подошел бы чемпионат Испании или Франции

Панов: Дзюбе подошел бы чемпионат Испании или Франции

Экс-форвард "Зенита" Александр Панов считает, что нападающему Артему Дзюбе не стоит менять клуб с берегов Невы на миланский "Интер".

"Артему не надо никуда уходить, потому что в "Зените" он играет достаточно хорошо. Быть в теме в российском чемпионате лучше, чем ехать в Европу, чтобы не дай бог что-то пошло не так. Дзюба набрал ход, как и "Зенит". У Артема хорошие партнеры по атаке, есть ли смысл сейчас менять свое благополучие на пустую мечту? Артем немолод, он не в той ситуации, в которой находится Саша Головин – молодому адаптироваться проще. Дзюбе надо оставаться в "Зените", уж точно ему не надо идти в "Интер". Италия для Артема была бы сложновата. Учитывая манеру игры Дзюбы, полагаю, ему подошел бы чемпионат Испании или Франции. В этих чемпионатах больше творчества в атаке, больше техники, поэтому Артему было бы проще в Испании, чем в Италии. Думаю, что Дзюба подошел бы не только середнякам. Было бы здорово, если бы сильный испанский клуб его взял на роль завершителя атак. Конечно, многие футболисты хотят в Англию, но там надо очень много двигаться. В России Дзюба лучший, есть игровая практика, не думаю, что все это стоит менять ради какой-то Италии", - цитирует Панова РИА Новости.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Панов Дзюба Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Божович дисквалифицирован на три матча, еще два - условно 1
"Барселона" заинтересована в приобретении форварда "Интера" Мартинеса
Варга: если Чалов забьёт 3 гола, а "Спартак" 4 – думаете, он будет праздновать?
"Спартак-2" разгромил "Факел", Нимели и С. Бакаев забили по три гола
Набабкин тренируется в общей группе ЦСКА
"Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА 1
Де Лигт: у "Локомотива" почти не было ударов по воротам
Панов: Дзюбе подошел бы чемпионат Испании или Франции 2
Сенников: "Ювентус" воспользовался усталостью "Локомотива" 1
Кержаков: шансы "Зенита" и "Лейпцига" равны
Семак описал свою тренерскую философию 1
Гвардиола — об удалении Фодена: возможно, я должен заплатить ему за хорошую игру 1
"Зенит" может провести концовку сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ на "Газпром Арене" 3
Онлайн-кинотеатр ivi приобрел права на показ РПЛ, Лиги чемпионов и Лиги Европы 1
Гончаренко: если на поле есть Сигурдссон и Сантос, нужно поломать голову, как действовать 1
Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру (видео) 1
Адвокат Хохлова и Алдонина: новый судья по делу будет открыто конфликтовать и нарушать процесс 2
Гончаренко: спаренные матчи определяют судьбу группы
"МЮ" рассматривает возглавлявшего "РБ Лейпциг" Рангника на пост главного тренера
Обляков: насколько я готов? Легко проведу на поле 90 минут
Лебедев: если бы матч длился не 90 минут, а 75, то "Локомотив" одержал бы победу 4
Тарханов назвал бредом информацию о его увольнении из "Пюника"
Д. Билялетдинов: Семин — красавец, но "Локомотиву" ресурса не хватает 1
Федерация футбола Испании объявила дату проведения матча "Барселона" — "Реал"
Сёмин подобрал идеальный план против «Ювентуса». Но его же упрямство сгубило игру 4
На матче "РБ Лейпциг" — "Зенит" ожидается до 40 тысяч болельщиков 3
Игнатьев: в матче с "Ювентусом" "Локомотиву" не хватило сил 2
Мариу — о поражении от "Ювентуса": мы не набрали три очка, но движемся дальше
Отец Оздоева сравнил сына с полузащитником "Реала" Каземиро
"Зенит" определился с формой на матч с "РБ Лейпциг" 1
Все новости