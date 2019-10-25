Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о финансовых условиях разрыва контракта со "Спартаком".
"Уход – это и моя инициатива в том числе. Что касается того, что говорилось, что клуб выплатил мне под сто миллионов рублей за разрыв контракта, то не знаю, откуда вы такую сумму взяли. Данные не разглашаются. Но были определённые контрактные отношения, клуб предложил условия расторжения, я их принял. Всё", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Д. Комбаров рассказал о финансовых условиях разрыва контракта со "Спартаком"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»