Чистяков: хотелось победить после поражения 1:6 от "Зенита"

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над "Сочи" (2:0) в 14-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Сложно сегодня было после поражения 1:6 от "Зенита"?



- Конечно. В голове это сидит у каждого футболиста. Хотелось выиграть. Это обязательно нужно было сделать для уверенности. Выполнили, что требовал тренер. Много выиграли единоборств, хорошо владели мячом. От этого и результат. Я очень рад. Нам нужна была победа.



- Клубникой это Ивелин Попов проставился?



- Нас угощают после игр клубничкой. Фрукты всякие стоят. Много осталось, и я забрал с собой. А Попова поздравляю с днем рождения. Долгой тебе карьеры (обращается к мимо проходящему Попову).



Не опасались ли мы соперника? Опасаться, думаю, не надо. Надо его уважать. Мы разбирали "Сочи", но в первую очередь играем от себя, в свой футбол. Думаю, у нас это неплохо получилось.