Пономарев: ЦСКА потерял уверенность в том, что может побеждать

- Об игре:
В очередной раз ЦСКА не реализует свои моменты, и в концовке матча получает в свои ворота. Ну как можно было Влашичу не забить 11-метровый... забивай и совсем другая игра бы была! "Армейцы" играли неплохо, моменты были, да и "Динамо" было ну просто никакое! И вдруг всё переворачивается с ног на голову во втором тайме, и опять пропускаем на последних минутах, и опять Магнуссон непонятно где находится, вообще не смотрит за игрой и не читает её.
Футболисты ЦСКА старались, но... такое бывает, однако пугает что это не первая подобная история с "красно-синими". Это уже как выстроенный и традиционный сюжет: не забиваем сами и пропускаем в концовке. Очередной соперник оказался с Акинфеевым один на один, на "расстрельной" позиции. Чем занимаются наши защитники - непонятно. Игровая дисциплина на поле должна быть, каждый должен нести персональную ответственность за свою позицию, но у нас никто не спрашивает за это, особенно с крайних защитников.
- О результатах ЦСКА в октябре:
Команда потеряла уверенность в своих силах, уверенность в том, что ЦСКА может побеждать. Не ударил бы Влашич с пенальти таким образом, если бы был уверен в своих силах. Это сумасшедшее напряжение и мандраж, команду необходимо как-то успокоить и привести в порядок. "Армейцы" постоянную играют на нервах, а такого не должно быть, от футбола нужно получать удовольствие. Игроки ЦСКА же будто просто вышли отработать то, что им положено. Они стараются, но импровизации никакой, отсюда и все проблемы.
- О турнирном положении ЦСКА:
Первый круг почти позади, команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице. Команда не показывает хорошей и добротной игры, которая присуща доминирующим на поле коллективам. Всё делается очень медленно. Даже "Спартак" преобразился, начал думать и двигаться быстрее, и этого хватило для победы в другом дерби. А когда ты играешь поперёк и назад - ты просто тянешь время, это не по-футбольному.
- О работе Гончаренко:
После таких поражений сложно что-то комментировать. Я бы хотел услышать его развёрнутое мнение и видение по игре команды, его объяснение таки результатам. Вопросов много, и на эти вопросы хотелось бы услышать ответы, хотелось бы чтобы болельщикам рассказали что происходит с командой, почему такая игра в обороне... но публично вряд ли кто-то выскажется, хотя услышать версию Гончаренко было бы интересно.
Пономарев: ЦСКА потерял уверенность в том, что может побеждать
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (0:1) в 14-м туре Премьер-Лиги.
Фото: cskanews.ru
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