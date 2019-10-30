Тикнизян: ЦСКА настроен на выход в финал Кубка России

#Matchday! В день первого московского снега примем @UfaFc в кубковом матче!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 30, 2019
?? #ЦСКАуфа
? #РПЛ
? 19:00 мск
? ВЭБ Арена
? Матч ТВ
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"Уфа" — соперник крепкий, дисциплинированный. Насколько я знаю, в трансферное окно они сделали немало приобретений. Матч будет не из простых. Но мы настроены на финал турнира. Поэтому будем играть каждый матч на победу — независимо от того, кто перед нами", — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.
Матч ЦСКА — "Уфа" состоится сегодня, 30 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.