Тикнизян: ЦСКА настроен на выход в финал Кубка России

"Уфа" — соперник крепкий, дисциплинированный. Насколько я знаю, в трансферное окно они сделали немало приобретений. Матч будет не из простых. Но мы настроены на финал турнира. Поэтому будем играть каждый матч на победу — независимо от того, кто перед нами", — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.Матч ЦСКА — "Уфа" состоится сегодня, 30 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.