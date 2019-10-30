Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость о том, что защитник "Ромы" Жуан Жезус попал в сферу интересов питерского клуба.
"Слухи про переход Жуана Жесуса в "Зенит" не имеют под собой оснований. Про трансферы будем говорить, когда откроется трансферное окно", — цитирует Медведева "Чемпионат".
Жезус выступает за "Рому" с 2016 года, куда перешел из "Интера". Он провел за "волков" 90 матчей, но в этом сезоне перестал попадать в основной состав. За эту осень он отыграл лишь 4 встречи. В активе Жезуса 4 матча за сборную Бразилии.
Играющий в центре обороны Жезус связан с "Ромой" контрактом до лета 2021 года.
Генеральный директор "Зенита" опроверг интерес к Жезусу
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