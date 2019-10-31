– Когда «Ростов» перестроился, вышли Шомуродов с Байрамяном, соперник давил и мог сравнять. Концентрации не хватило?
– Нет, когда мы забили второй гол, уже играли по счёту. Ребята вышли и обострили игру, забили гол ненужный нам. Они контролировали мяч, но мы контролировали игру нормально.
– То есть мандража в концовке не было?
– Понятно, что был на последних минутах угловой, но мы сыграли, выбили, всё хорошо.
– Карпин сказал, что после выхода Байрамяна и Шомуродова на поле была одна команда.
– Ну а выиграли мы, – цитирует Джикию корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Джикия: Карпин сказал, что в концовке на поле была одна команда? Ну а выиграли мы (видео)
Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России прокомментировал слова тренера соперников Валерия Карпина о доминировании своей команды в заключительной части встречи.
Фото: Rusfootball.info
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