Джикия: Карпин сказал, что в концовке на поле была одна команда? Ну а выиграли мы (видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы над "Ростовом" (2:1) в 1/8 финала Кубка России прокомментировал слова тренера соперников Валерия Карпина о доминировании своей команды в заключительной части встречи.

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– Нет, когда мы забили второй гол, уже играли по счёту. Ребята вышли и обострили игру, забили гол ненужный нам. Они контролировали мяч, но мы контролировали игру нормально.– Понятно, что был на последних минутах угловой, но мы сыграли, выбили, всё хорошо.– Ну а выиграли мы, – цитирует Джикию корреспондентПётр Газин.