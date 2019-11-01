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Караваев: "Зениту" нужны три очка в матче с ЦСКА - это моя главная мотивация

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

— Вы — воспитанник ЦСКА. Когда переходили в "Зенит", не было внутренних противоречий?

— Нет. За основной состав я провел совсем немного времени, в отличие от легенд клуба — Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Но ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом и тепло относиться к этой команде, потому что прошел там всю школу. На данный момент общаюсь только с Димой Ефремовым, мы иногда переписываемся. Сейчас у него травма — желаю скорейшего выздоровления.

— Будет ли матч с ЦСКА особенным для вас?

— Афиша "Зенит" — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами — это что-то мегаважное для меня лично. Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. "Зениту" нужны три очка — это моя главная мотивация.

ФК "Зенит"


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Теги: Караваев Зенит ЦСКА
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