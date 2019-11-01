Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.
— Вы — воспитанник ЦСКА. Когда переходили в "Зенит", не было внутренних противоречий?
— Нет. За основной состав я провел совсем немного времени, в отличие от легенд клуба — Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Но ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом и тепло относиться к этой команде, потому что прошел там всю школу. На данный момент общаюсь только с Димой Ефремовым, мы иногда переписываемся. Сейчас у него травма — желаю скорейшего выздоровления.
— Будет ли матч с ЦСКА особенным для вас?
— Афиша "Зенит" — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с армейцами — это что-то мегаважное для меня лично. Я выйду на поле и буду выкладываться на 100 процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. "Зениту" нужны три очка — это моя главная мотивация.
ФК "Зенит"
Караваев: "Зениту" нужны три очка в матче с ЦСКА - это моя главная мотивация
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