Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал о встрече с героями детской программы "Спокойной ночи малыши" Хрюшей и Степашкой. Произошло это в студии "Останкино".
"Было интересно походить по Останкино. Встретил Хрюшу и Степашку, зашел в зал программы Поле Чудес, студию "Вечернего Урганта" посмотрел. Залы были пустые, но даже декорации было интересно увидеть.
Ждал лифт и неожиданно встретил женщину, которая несла куклы. Мне предложили сфотографироваться, а я с радостью согласился. Была бы Каркуша — совсем была бы "бомба"!" — цитирует Панюкова пресс-служба "Урала".
Панюков: сфотографировался с Хрюшей и Степашкой. Была бы Каркуша — совсем была бы "бомба"
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