Шунин помог «Динамо» спастись в матче с «Ахматом», но всплытие снова откладывается

Провалившие старт чемпионата, сменившие тренера и одержавшие вдохновляющие победы в предыдущих матчах команды поделили очки, хотя всё шло к победе «Ахмата».



Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС