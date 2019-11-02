Шунин помог «Динамо» спастись в матче с «Ахматом», но всплытие снова откладывается

И это объяснимо: «Динамо» обыграло ЦСКА неделю назад, потому Новикову было совсем не обязательно проводить что-то менять в стартовом составе, а вот «Ахмат» разгромил «Луч» в среду, потому Шалимов поменял больше половины позиций. Глубина состава была найдена даже при отсутствии Уциева и Роши – укомплектованного правого фланга.
В итоге 5-4-1 (или 5-2-2-1) Новикова противостояли 4-5-1 Шалимова. Цифры, описывающие схемы, всегда очень условны и не определяют, кто будет больше времени атаковать, но в этот раз связь между количеством защитником и временем, проведённым в обороне, была прямой. Ещё сильнее бросалось в глаза преимущество гостей 3 в 2 в центре поля: Швец, Исмаэл и Глушаков доминировали над дуэтом Нойштедтер-Рауш.
Замысел один, исполнение – противоположное
Обе команды так себе комбинируют и неплохо обороняются, поэтому особых иллюзий команды не питали и сделали ставку на верховые забросы от защитников к нападающим.
Здесь «Ахмат» был в проигрышной позиции: 3 здоровых центральных защитника «Динамо» против Понсе. Тем не менее, венесуэлец бился, а партнёры ему помогали. Защитники «Ахмата» отправляли мяч вперёд более нацеленно и в недодачу, а не в борьбу, что позволяло Понсе оттягиваться назад и цепляться. Иногда эти функции исполняли Глушаков и Бериша.
«Динамо» же усилиями в основном Ордеца и Морозова бросало передачи в направлении Слая в борьбу. Игбун, конечно, боевитый игрок, но в чистых верховых единоборствах против куда более высоких Семёнова и Анхель ему приходилось совсем трудно.
В итоге – «Ахмат» цеплялся за забросы и пытался что-то сделать на чужой половине, а «Динамо» просто теряло мячи и вновь приступало к обороне.
Ужасный Лапочкин и торжество справедливости
Игра была очень тяжёлой для судейства: куча передач в борьбу, стыков, игры на перехватах, так что судье приходилось работать без передышки. В каких-то эпизодах он принимал странные решения: с первых минут начал активно раздавать карточки, да так лихо, что наказал даже Ордеца за игру в мяч. А на 30-й минуте в первой же атаке «Динамо» поставил абсолютно липовый пенальти за попадание мяча в плечо Мусалову: Магомед отворачивался от мяча, прижал руку. Даже если её отрубить, удар Рауша пришёлся бы в корпус защитника, но Лапочкин всё равно указал на 11-метровую и вручил Мусалову жёлтую за праведный гнев.
Конечно, вряд ли Панченко так отвратительно пробил пенальти из обострённого чувства справедливости, но такой 11-метровый не должен был быть назначен и забит – Городов красавец, как и Глушаков, опередивший Панченко на добивании.
А вот пенальти в ворота «Динамо» был куда очевиднее: Морозов после заброса Семёнова схватил Харина рукой и ещё выставил ногу, так что с голом Понсе всё по делу. «Ахмат» ещё и не почувствовал потери Бериши – Харин результативно заменил травмировавшегося косовара. Беда в том, что ближе в концовке Харина самого пришлось поменять.
Но торжество справедливости выразилось не только в реализации справедливо или нет назначенных 11-метровых, а в игровом рисунке в целом. К 25-й минуте «Ахмат» в гостях вёл 5:0 по ударам, создал голевой момент, перехватывал и подбирал все мячи в центре поля и очевидно вёл игру.
Глушаков снова хорош, но пока на 60 минут
О расторопности Дениса при пенальти в свои ворота я уже упомянул, но похвалы полузащитник заслуживает и за множество других эпизодов. В первом тайме он отлично боролся, обводил соперников и сохранял мяч, раздавал точные передачи партнёрам – выглядел так, как должен игрок, пришедший из команды-гранда к середняку. На неделе он оформил дубль в ворота «Луча», но сегодняшний час в утверждении Глушакова значит не меньше. Правда, видимо, с «физикой» ещё или уже проблемы есть – Шалимов заменил хавбека уже на 60-й минуте.
Удаление и отказ от трёх центрдэфов: полная перестройка «Динамо»
Но у хозяев произошли куда более серьёзные перестановки. Выход Филиппа и Юсупова планировался в рамках текущей схемы, но всё поменялось с удалением Каборе. Лапочкин продолжил размахивать карточками, предъявив её Шарлю за неаккуратную игру: буркиниец шёл к мячу и просто не видел соперника, немного задел его рукой, сразу извинился. Вполне можно было обойтись без предупреждения.
А вот через 3 минуты Каборе скосил Михалака и выбора уже не было: жёлтая была обязательно, и она стала второй. План Новикова поломался: чтобы хоть как-то атаковать, пришлось выпускать Н’Жи вместо центрального защитника Плиева, а Филипп опустился в центр поля.
Филипп ещё в России, но «Динамо» от этого не легче
Немец вернулся на поле после долгого перерыва и показал, что мастерство растерял не до конца, отдавая умные и качественные передачи. Однако из-за позиции в полузащите угрожать воротам он не мог, да и вообще сегодняшняя игра была совсем не про распасовку на чистых мячах. Здесь нужно было биться, бороться, выгрызать мячи, особенно в меньшинстве, к чему Максимилиан относился без особого энтузиазма.
«Динамо» спас не только и не столько Ордец
Лучшего игрока «Матч Премьер» зачем-то выбирает до окончания матча, и сегодня им назвали Евгения Городова. Но главным героем всё же стал его коллега. Шунин и в первом тайме спас команду после удара Швеца, а в концовке ногой потащил удар Митришева на противоходе. Магомед вышел вместо травмированного Харина и уже видел мяч в сетке. Готов спорить, что в понедельник Черчесов объявит состав сборной, где Антон заменит Лунёва.
А на 93-й минуте Шунин пошёл в чужую штрафную, выпрыгнуть за Ордецом и помог украинцу сравнять счёт, отсекая потенциальных соперников, а прямого оппонента Анхеля Иван перепрыгнул. Стоит отметить и отличную подачу Рауша.
«Динамо» вновь показало характер и вырвало концовку, но по игре к Кириллу Новикову большие вопросы. При равном счёте в домашнем матче с «Ахматом» «Динамо» играло, будто ведёт и отбивается в матче с грандом, а кроме спасительного углового не создало вообще ничего. Возможно, Н’Жи с Филиппом всё-таки наберут форму после паузы и помогут «Динамо» своими качествами, но зима близко, а бело-голубые по-прежнему далеко. Они остались в зоне переходных матчей, хоть и не отпустили оттуда «Ахмат».
Чемпионат России
15 тур
"Динамо" - "Ахмат" - 1:1
Голы: Понсе, 43 (пенальти), Ордец, 90+3
15 тур
"Динамо" - "Ахмат" - 1:1
Голы: Понсе, 43 (пенальти), Ордец, 90+3
"Динамо": Шунин, Плиев (Н'Жи, 67), Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 53), Панченко (Филипп, 54), Игбун.
"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20, Митришев, 86), Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.
Предупреждения: Анхель, 5, Понсе, 8, Ордец, 28, Мусалов, 30, Морозов, 42, Глушаков, 56, Каборе, 57, 59, Семёнов, 90+2, Игбун, 90+2
Удаление: Каборе, 59