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Дзюба: не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал высказывания агента Олега Артемова относительно того, что он ушел от него к Жорже Мендешу после чемпионата мира и отверг предложение из Китая.

— Вы действительно ушли от Олега Артемова после ЧМ, как об этом говорит Артемов?

— Если честно, я удивляюсь и поражаюсь, насколько бессовестными людьми надо быть, чтобы говорить такие вещи. Во-первых, я никогда официально с этим агентом и его компаньонами не сотрудничал. Во-вторых, неофициальные контакты прекратились не после чемпионата мира. Это произошло, когда у меня начались проблемы с продолжением карьеры в «Зените» зимой 2017/18 года. Тогда многие в футболе, в том числе и эти агенты от меня отвернулись. Еще и сразу предложили в «Зенит» на мое место дургого игрока. К сожалению, у нас в России так часто с агентами бывает. Когда у тебя все хорошо и ты в фаворе, они тебе всячески помогают. На всем готовеньком. А когда проблемы — исчезают моментально. Спросите об этом у любого футболиста. Трубки перестают брать и так далее. Так произошло и в моем случае. После чего перестал с ними общаться.

— Почему, на ваш взгляд, возникают такие ситуации, когда агенты, как вы говорите, перестают брать трубки?

— Когда у агента или агентства 50 или 60 игроков, ради одного они не будут закусываться. А должно быть, чтобы агент был твоим старшим товарищем, чтобы он в любой ситуации защищал и преследовал твои интересы. Всегда и навсегда. Поэтому в данном случае, слышать слова товарища Артемова довольно странно. Говорит он, а стыдно мне.

— А китайский вариант действительно был?

— Если вы о том, что мне его предлагали от Артемова, то это вообще смешно слышать. Туда я и сам мог поехать, без всяких агентов. Но тут, как только появилась возможность заработать на этом варианте, товарищи снова появились. Звонили очень часто. При этом я обиды не держал, никого не обижал, а просто сказал — спасибо, разберусь в этой ситуации сам. Кстати, с товарищем Артемовым лично дел практически не имел — со мной другой человек в основном разговаривал. Максимум видел их вместе. Так что не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал.

"Матч ТВ"


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Теги: Дзюба Зенит
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