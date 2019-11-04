Черчесов: в детстве реально играли на камнях. А я вратарь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о том, как начинал играть в футбол.



Кадр из эфира "Матч Премьер"

- Дотошно не вспомню, но, естественно, играли в республике школа на школу, «Кожаный мяч». Поля были совершенно…



- На камнях, наверное, играли...



- Если честно, то да. Реально на камнях. Причём на горных, они остренькие. А я вратарь. Мяч летит, нужно ловить. Было непросто.



- В таких условиях совершенствовать мастерство, наверное, не очень...



- Совершенствовать мастерство, возможно, нет, а вот характер - да, - сказал Черчесов в эфире "Матч Премьер"