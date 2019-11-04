- Дотошно не вспомню, но, естественно, играли в республике школа на школу, «Кожаный мяч». Поля были совершенно…
- На камнях, наверное, играли...
- Если честно, то да. Реально на камнях. Причём на горных, они остренькие. А я вратарь. Мяч летит, нужно ловить. Было непросто.
- В таких условиях совершенствовать мастерство, наверное, не очень...
- Совершенствовать мастерство, возможно, нет, а вот характер - да, - сказал Черчесов в эфире "Матч Премьер"
Черчесов: в детстве реально играли на камнях. А я вратарь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о том, как начинал играть в футбол.
Кадр из эфира "Матч Премьер"
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