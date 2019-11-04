Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) и поделился ожиданиями от ближайших встреч со столичными "Спартаком" и ЦСКА.
"Говорим внутри команды о том, что первые таймы нужно проводить по-другому. Но получается так, что немножко отдаем инициативу. Однако во втором тайме все поменялось: взяли под контроль мяч и игру. Правда, забить не получилось, несмотря на хорошие моменты. И перекладина была, и Канунников хорошо пару раз пробил. Здорово сыграл Дюпин, да и в целом оборона "Рубина". У нас много высоких игроков, поэтому можно было с подач забить. Расстроены результатом, хотели выиграть, такой скользкий счет 0:0.
Сколько очков хотим набрать в ближайших гостевых матчах со "Спартаком" и ЦСКА? Конечно, всегда хочется побеждать, но мы понимаем, что играть будем с лидерами. "Спартак" сейчас непонятно как играет, поэтому будем надеяться на лучшее. Нормально будет дважды сыграть вничью? Учитывая, что на матчи на выезде, да", - передает слова Зиньковского корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Зиньковский: "Спартак" сейчас непонятно как играет, поэтому "КС" надеются на лучшее
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