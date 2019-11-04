Обидчики Тедеско. Сборная лучших игроков 15-го тура

Хоть и наигравший на удаление, но всё-таки забивший победный в Москве Евгений Луценко, блестящий Магнуссон, устоявший в Петербурге, и бесподобный Егор Шамов.
Егор Шамов, "Арсенал"
Вратарь, который проводил только второй свой матч в премьер-лиге, затмил и шустрого Дюпина, и подвиги Климовича, и спокойную работу Акинфеева. Шамов остановил "Спартак" - парировал удары Айртона, Мельгарехо, Джордана и уверенно действовал на выходах.
Иван Ордец, "Динамо"
Защитник бело-голубых оказался виновником пропущенного мяча (не сыграл головой в моменте с назначением пенальти), но важнее ведь то, как мы реагируем на неудачи. В компенсированное время украинец бросился в чужую штрафную и, продавив Анхеля, оставил "Ахмат" без победы. Достойная работа над ошибками.
Хердур Магнуссон, ЦСКА
Исландец не успел накрыть голевую передачу Дзюбы, но разбираться там должен был Набабкин. В остальном критикуемый в этом сезоне (по делу) Магнуссон провёл удивительно бодрую встречу - 5 отборов, 9 выносов и 3 перехвата.
Максим Беляев, "Арсенал"
Ситуацию на "Открытии" не самая популярная пара защитников нашей лиги контролировала неплохо. Конечно, моменты возникали, но как может быть иначе, когда играешь против «Спартака» на выезде? Беляев совершил 11 выносов и не позволил разгуляться в своей штрафной настойчивому Жиго.
Юнес Намли, "Краснодар"
Вышел на последние двадцать минут и решил всё. В компенсированное время исполнил роскошную передачу в чужую штрафную, где одиноко прогуливался Спайич. Благодаря хавбеку "быки" превратили 0:2 в ничью.
Рикарду Алвеш, "Оренбург"
В дебюте встречи с "Уралом" сделал очень удобную для партнера голевую, а ближе к перерыву отличился (победным голом) уже сам. Сделанный матч без всяких оговорок.
Георги Костадинов, "Арсенал"
Хавбек не только совершил больше всех отборов в этой игре, но и вчистую выиграл центр поля у Тиля и Джано. В первом тайме это было очевидно, а вот во втором пришлось тяжелее - так или иначе, Костадинов справился.
Никола Влашич, ЦСКА
Хорват был единственным из атакующей группы москвичей, кто давал и движение, и необходимую тонкость при ощутимом численном перевесе противника. С удивительно неудачной игрой Караваева в конце первого тайма Влашичу повезло: но он использовал ситуацию по максимуму.
Алексей Ионов, "Ростов"
Дончане удержать победный счет не сумели, но виноваты в этом игроки нападения в последнюю очередь. Ионов роскошно провел первый тайм и сделал дубль, но сумятицу в обороне из-за вынужденных перестановок предотвратить никак не мог.
Евгений Луценко, "Арсенал"
По-хорошему, Луценко надо было удалять за нарушение на Айртоне, но с нашими арбитрами удивляться нелогичности разучишься быстро. Не считая этого эпизода, форвард прекрасно использовал один из немногих моментов в игре и принёс команде победу.
Георгий Мелкадзе, "Тамбов"
Может, все дело в "Спартаке", а не в бездарной молодежи? Мелкадзе здорово показывает себя в аренде, на этот раз забил победный гол, причём очень симпатичный. Помимо этого, нападающий был полезен (но не результативен) и как ассистент.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
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