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Егоров: я ни с кем не ругался: ни с "Уфой", ни с "Краснодаром", ни с "Динамо"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отреагировал на критику в свой адрес со стороны руководителей клубов РПЛ и прессы.

"Дюков мне свою позицию обозначил, она не поменялась. Одним Егоровым в РФС станет меньше? Меня что, убьют?

Что касается моих отношений с Газизовым, то у меня со всеми клубами ровные отношения. Если приходит звонок, я со всеми общаюсь. Я ни с кем не ругался: ни с "Уфой", ни с "Краснодаром", ни с "Динамо". Газизов мне вообще никогда не звонил", — передает слова Егорова Sport24.


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Теги: Егоров УФА Динамо Краснодар
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