Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, положительно оценившего работу арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА (1:1).
"Не то чтобы мне хотелось просунуть своё эго в дискуссию о судействе, дело это довольно гиблое дальше обмена парой реплик, но я не понимаю, каким образом сегодняшняя официальная оценка работы Вилкова давеча в Петербурге вас удивляет? Вот эти слова: "Вилков, бесспорно, провёл хороший матч!" – чем они вас удивляют?
Я вот согласен с такой оценкой. Всё ведь зависит от критериев. От задач. Я представляю себе точку зрения, с которой Вилков был молодцом, даже не задействуя фантазию. Есть такая точка", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
"Чемпионат.сом"
Уткин: согласен, что Вилков хорошо отсудил в Петербурге. Всё зависит от задач
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