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Абаскаль: мой цикл в России не завершен. Вернуться было бы правильно

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.

Вернуться было бы правильно – чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей", - сказал Абаскаль.

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в июне 2022 года. 14 апреля 2024 года руководство клуба приняло решение об увольнении специалиста с поста главного тренера.

Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча, в которых одержали 36 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.

Источник: "СЭ"

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