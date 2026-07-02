Абаскаль: мой цикл в России не завершен. Вернуться было бы правильно

"Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки.
Вернуться было бы правильно – чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей", - сказал Абаскаль.
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в июне 2022 года. 14 апреля 2024 года руководство клуба приняло решение об увольнении специалиста с поста главного тренера.
Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча, в которых одержали 36 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения.
Источник: "СЭ"