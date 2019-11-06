Кержаков подал в суд на первую жену и судебного пристава. Футболисту не хватает денег на алименты

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков подал в суд на первую жену и судебного пристава. Как сообщает телеграм-канал Mash, Кержакову не хватает денег на алименты.



Бывший футболист хочет приостановить выплаты и снизить их размер. Кержаков задолжал 13 млн рублей плюс выплаты по 300 тыс. каждый месяц для дочки от первого брака. Если учитывать долги, платеж вырастает до 643 тыс.



Всего Александр Кержаков направил три иска против Марии Кержаковой. Из-за долгов Александр не может выехать из страны.



Первый суд бывший футболист выиграл, выплаты приостановили, но экс-супруга собирается обжаловать данное решение.