Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о кадровой ситуации в команде, подтвердив, что из-за травмы красно-белые лишились защитника Ильи Кутепова.
"Все хорошо, все ребята могут играть за исключением Ильи. У него небольшая мышечная травма. Наши врачи работают над этим. Остальные же могут играть.
Готовы ли Крал и Умяров [оба не играли с "Арсеналом" из-за мышечного переутомления]? Парни много работают, играют много матчей. Мы постоянно вместе с врачами контролируем состояние игроков. Порой мы следуем советам докторов, порой — нет. Но на сегодня оба они готовы играть, у них все в порядке", — передает слова Тедеско Sport24.
Все футболисты "Спартака" за исключением Кутепова готовы сыграть с "Крыльями"
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