Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0), а также рассказал о планах команды на паузу, вызванную матчами сборных.
"Итог 0-0, но счет не отражает все события, которые происходили на поле. Думаю, для болельщиков был нескучный матч. Достаточно атак было с нашей стороны. Именно организованных, а не спонтанных. Так же, как и у соперника. Также были хорошие действия возле штрафной и в самой штрафной. Что имеем, то имеем. Двигаемся дальше. Понимали, что будет здесь сложно. Мы с этим справились. Единственное, в плане реализации есть в чем добавить.
"Ахмат" — опытная команда, с хорошими качественными футболистами. Мы готовились к этому матчу. Понимали, что много моментов не будет, но очень хорошие были переходы из обороны в атаку, взаимодействия нашей атакующей линии, подключения защитников. Есть в чем прибавлять, как и после каждой игры, но, еще раз повторю, достаточно качественные были эпизоды.
Ближайшие планы? Отдыхаем три дня, а сборники поедут в свои национальные команды. Климатические условия у нас холодные, поэтому поедем на Кипр, где будем находиться 10 дней и где будем готовиться к матчу против "Спартака", — цитирует Парфенова пресс-служба "Урала".
Матч против "Спартака" уральская команда проведет на своем поле 24 ноября.
"Урал" на 10 дней отправится на Кипр, где будет готовиться к игре со "Спартаком"
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