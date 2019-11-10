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Миладинович: опять что-то не получается. Легкие голы пропустили

Защитник "Сочи" Иван Миладинович прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Какой-то тяжелый разговор был в раздевалке?

- Не было разговора. Оставили разговор на тренировку в среду.

- Вы два раза выходили вперед, в итоге проиграли. Почему?

- Даже не знаю. Опять что-то не получается. Легкие голы пропустили. Во втором голе мяч вышел в аут. Пока голова не думает. Разберемся потом.

- ЦСКА чем-то удивил?

- Ожидал такой игры от ЦСКА. Проблема только в нас. Мы старались, отдали все. Не получилось.

- Показалось, что во втором тайме "Сочи" играл на удержание, и это стало ошибкой. Согласны?

- Может быть. Не знаю, если честно. Сейчас много эмоций, нечего сказать.


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Теги: Миладинович Сочи ЦСКА
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