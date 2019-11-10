Главный тренер "Сочи" Александр Точилин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3) прокомментировал информацию о своей возможной отставке.
"Отставка? После этой игры с руководством не разговаривал. Может, теперь опять пойдут какие-то слухи. А может и не пойдут. По поводу того, что мне якобы давали два матча (с "Тамбовом" и ЦСКА) на исправление ситуации, могу сказать, что конкретно передо мной никто такую задачу не ставил", - цитирует Точилина "Чемпионат".
Точилин: руководство не ставило мне задачу исправить ситуацию за два матча
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