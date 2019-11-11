Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о прогрессе красно-белых после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.
"Прогресс "Спартака" при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура? Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали. Не скажу, что "Спартак" прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается. Последние два матча "Спартак" достаточно неплохо провел", — цитирует Широкова "Матч ТВ".
Широков: "Спартак" при Тедеско стал лучше
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о прогрессе красно-белых после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско / Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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