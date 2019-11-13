Бывший нападающий "Ростова" и "Локомотива" Исо Каньенда рассказал, что у него был неприятный инцидент со скинхедом, который вымогал у него деньги и вещи.
"У меня был один инцидент. Пошли с Билялетдиновым в ночной клуб, немного расслабиться. Скинхед меня обидел. Пристал: "Гони деньги". Я ответил: "Денег нет". Тогда он захотел мою кожаную куртку. Динияр выручил, заступился. Сказал: "Эй, не трогай его". Забрал меня и отвёз домой. Больше я по клубам не шатался. Одному в такие заведения опасно ходить. В свободное время дома сидел – музыку слушал, телевизор смотрел", — рассказал Каньенда в интервью "Чемпионату".
Каньенда: в клубе ко мне пристал скинхед, вымогал деньги. Билялетдинов выручил
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