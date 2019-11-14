"Раз написала — значит, вы там были". Григорян оштрафовал вратаря из-за жалобы на форуме

Бывший голкипер "Луч-Энергии" Денис Книга рассказал историю о том, как главный тренер Александр Григорян оштрафовал его за то, в чем он не был виноват.
"Мы проиграли "Волге" 1:3 в чемпионате, а через два дня должны были играть с "Рубином" в Кубке. В воротах "Волги" играл мой друг — Артур Нигматуллин. Давно с ним не виделись, после матча поехали в ресторан — я, Артур, наш вратарь Александр Довбня и еще несколько парней. Посидели, поужинали… Ну, может, пару бокалов выпили.
А "Волга" поехала отмечать во владивостокский клуб "Ку-Ку". Ну да ладно. Поужинал, поехал домой — к жене, маленькому ребенку. На следующий день приезжаю на базу в 10 утра. Пацаны обступают, спрашивают: "Что там вчера случилось?! Книга, ты что натворил?" Оказалось, что на форуме дама накатала строчек двадцать. Написала сообщение Григоряну: "Уважаемый Александр Витальевич! Примите меры! Ваш футболист Книга отжигал в ночном клубе, будто выиграл Лигу Европы, хотя вы проиграли…"
Да, я поехал домой. Но после ресторана Нигма с ребятами поехали в ночной клуб. И там эта чудаха увидела их. Подумала, что это я. Мы с Нигмой похожи. У нее на форуме спросили: "С чего ты взяла, что эта Книга?" Она уверяла, что у нее есть фотографии. Скинула. На них — Нигма.
Витальич церемониться не стал. Тренировка. У нас отъезд. На обеде забегает тренер вратарей Тумилович. Начинает в своем стиле: "Ты че, ****?! Ты че ***** ** *** ** *****??? (много связок и междометий)" Я отвечаю: "*** (Блин), тренер, что случилось? Два вратаря, *** (блин)!"
Начинаю объяснять тренеру, как все было. Григорян отвечает: "Да меня не **** (колышет)! Раз написала — значит, вы там были. Вас видели!" Говорю: "Ну Витальич, не было нас!" Да, "Волга" была. Они выиграли, им разрешили остаться, отдохнуть… Ну и все… Григорян говорит: "Все, на тренировку не едете! С вас штраф — 50 тысяч рублей с каждого". А в то время нам не платили зарплату три месяца. И у меня были тысячи две максимум. Покушать было, ведь у меня родители из деревни, присылали еду…" — цитирует Книгу "Спорт день за днем".
Напомним, сейчас Книга выступает в монгольском клубе "Дерен". Григорян начал сезон у руля "Тамбова", но в октябре подал в отставку.
"Раз написала — значит, вы там были". Григорян оштрафовал вратаря из-за жалобы на форуме
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