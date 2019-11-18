Московский ЦСКА разгромил ростовский СКА в товарищеском матче. Армейское дерби, прошедшее на московском стадионе "Октябрь" 18 ноября, во время перерыва в национальных чемпионатах на матчи сборных, завершилось победой команды Виктора Гончаренко со счетом 5:1.
В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Такума Нисимура (дубль), Наир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа. Гол СКА на счету Даниэля Иванкова, реализовавшего пенальти.
ЦСКА разгромил ростовский СКА в товарищеском матче. Нисимура оформил дубль
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