Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что может рассмотреть жалобу главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, если таковая поступит.
"Я свое мнение могу высказывать на заседании комитета по этике, а не в прессе. В соответствии с регламентом РФС, должно поступить обращение от соответствующих лиц или органов. Если оно будет — будем рассматривать и давать оценку словам Созина", — цитирует Андреева "РБ".
Глава комитета по этике РФС: если поступит обращение, будем рассматривать жалобу Семина
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»