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Глава комитета по этике РФС: если поступит обращение, будем рассматривать жалобу Семина

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что может рассмотреть жалобу главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, если таковая поступит.

"Я свое мнение могу высказывать на заседании комитета по этике, а не в прессе. В соответствии с регламентом РФС, должно поступить обращение от соответствующих лиц или органов. Если оно будет — будем рассматривать и давать оценку словам Созина", — цитирует Андреева "РБ".


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Теги: Семин Локомотив
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