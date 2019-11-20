Точилин работал в "Сочи" с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге.
"Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы, и желает удачи в будущем! Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решён в ближайшее время", — говорится в заявлении "Сочи".
Отмечается, что выполнять обязанности главного тренера команды в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский. Отметим, что главным претендентом на место наставника "Сочи" называется Курбан Бердыев.
"Сочи" официально объявил об уходе Точилина с поста главного тренера
"Сочи" на своём официальном сайте объявил об отставке Александра Точилина с поста главного тренера команды.
Фото: Sportbox
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