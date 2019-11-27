Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что из-за жуткого холода в выездном матче с "Рубином" в 17-м туре РПЛ (2:1) думал не выходить на второй тайм.
"О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замерз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.
Партнеры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче", — цитирует Барриоса "Чемпионат".
26-летний Барриос перешел в "Зенит" в феврале 2019 года из "Боки Хуниорс". На его счету 20 матчей за питерский клуб и 1 гол.
Барриос: в матче с "Рубином" был самый страшный холод. Думал не выходить на второй тайм
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»