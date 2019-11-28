Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос поделился мнением о противостоянии со "Спартаком".
"В тот день я играл вместе с Крисом Нобоа, который здорово поддерживал мое желание помочь команде в атаке. Зная, что за спиной такой опытный и мастеровитый игрок, я мог чаще выдвигаться вперед, как, бывало, делал в прежние времена. Собственно, я и оказывался ближе всего к атаке ровно в тех нескольких матчах, что мы с Крисом провели вместе. Поэтому в моем голе "Спартаку" есть большая его заслуга — он подстраховал меня, я пошел в штрафную на подбор и забил.
Класико — это класико. Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием — победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждет сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате. И я не отказался бы еще от одного мяча в спартаковские ворота.
Стоит ли мне чаще подключаться к атакам? Пожалуй. Чувствую, что сейчас мне немного не хватает смелости для того, чтобы чаще идти в нападение. И неплохо было бы уже начать бить издалека — у меня часто возникают возможности для этого, но я предпочитаю найти передачей партнера, который находится в более выгодной позиции", — цитирует Барриоса ФК "Зенит".
Барриос: не отказался бы еще от одного мяча в спартаковские ворота
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»