- Дебютный сезон нашей обновленной команды, особенно первая его часть, во многом прошел на эмоциях. Второй год в такой ситуации всегда таит в себе опасность. К тебе привыкают, стараются найти противоядие. Еще один важный момент — практически все наши основные футболисты сейчас играют на три фронта. Это не только чемпионат России и еврокубки, но еще и различные сборные. Даже на четыре, поскольку мы также продолжаем выступления в Кубке России. Ребята проводят очень много матчей, и в какой-то момент, вполне возможно, наступило эмоциональное перенасыщение.
Некоторые матчи в октябре могли сложиться по-другому. Особенно домашний поединок с «Ференцварошем», в котором мы создали немало голевых моментов и могли снять все вопросы еще до перерыва. Можно также вспомнить встречу с «Динамо». Пусть по движению эта игра получилась для нас неудачной, но и в тот день у нас были все основания рассчитывать на иной результат. При счете 0:0 не забили пенальти, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Напомним, что ЦСКА вылетел из Лиги Европы за тур до конца группового этапа. В чемпионате красно-синие идут на третьем месте, а также продолжают борьбу в Кубке России.
В понедельник ЦСКА примет "Арсенал" в рамках 18-го тура РПЛ.
Гончаренко: второй год для обновленной команды всегда таит в себе опасность
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины спада московской команды на второй сезоне после смены поколений
Фото: ПФК ЦСКА
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