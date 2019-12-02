Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением об использовании глушилок на матче 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0).
"Я сидел под фанатами красно-белых и было неприятно, мерзкий звук. У нас в российском законодательстве есть мат на стадионе? За это сажают? Что вы спрашиваете у спортсменов? Спрашивайте у политиков тогда, если они запретят мат на стадионах, то тогда это будет правильно. А если они это позволяют, то, что такого? Люди приходят покричать, выплеснуть свои эмоции. Про меня каждую игру поют фанаты "Зенита", но никто не ставит глушилок. Тут видимо противостояние посильнее", — сказал Быстров в беседе с Sport24.
Быстров: про меня фанаты "Зенита" каждую игру поют, но никто не ставит глушилок
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