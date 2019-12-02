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Маньяков: Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в "Зените" после окончания карьеры

Футбольный агент Александр Маньяков поделился информацией о готовящемся продлении контракта между нападающим сборной России Артемом Дзюбой и "Зенитом".

"В конце сезона у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом". Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а "Зенит", кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.

У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент "Зенита" пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером", — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Sport24.ru


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Теги: Маньяков Миллер Дзюба Зенит
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