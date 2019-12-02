Футбольный агент Александр Маньяков поделился информацией о готовящемся продлении контракта между нападающим сборной России Артемом Дзюбой и "Зенитом".
"В конце сезона у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом". Насколько я знаю, условия нового договора согласованы, стороны только торгуются о его длительности: Артем хочет 4 года, а "Зенит", кажется, предлагает 2+1. В Европу Дзюба вряд ли поедет и в ближайшее время разорвет агентский договор с Жорже Мендешем. Время прошло.
У Артема состоялся разговор с Алексеем Миллером. Президент "Зенита" пообещал ему хороший контракт и работу в клубе после окончания карьеры. Так что будущее Дзюбы сейчас связано только с Питером", — написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Sport24.ru
Маньяков: Миллер пообещал Дзюбе хороший контракт и работу в "Зените" после окончания карьеры
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»