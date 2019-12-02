Мальчик в футболке "Зенита" посоветовал вратарю "Спартака", как справиться с ударом Дзюбы (видео)
Забавный эпизод произошел перед матчем 18-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". Эта игра состоялась в воскресенье, 1 декабря, и завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0.
"Спартак" опубликовал на ютуб-канале видео о матче, в котором, в частности, запечатлен смешной момент с участием вратаря красно-белых Александра Максименко.
Перед выходом на поле к Максименко в подтрибунном помещении подошел мальчик в футболке "Зенита" и на ухо дал совет, как справиться с ударом зенитовского нападающего Артема Дзюбы.
"Дзюба будет в правый угол бить, я это знаю!" — уверенно сказал ребенок в зенитовской футболке вратарю "Спартака".
"Хорошо, спасибо!" — с улыбкой отреагировал на полученный совет Максименко.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»