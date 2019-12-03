РФС запретит клубам публично критиковать судей. Право говорить об арбитрах будет у группы экспертов

Руководство РФС считает неправильным, что судейство в чемпионате России комментируется клубами публично, и предлагает сформировать группу экспертов, у которой будут полномочия давать оценку работе арбитров. Это одна из ключевых тем, поднимавшихся на совещании руководителей РФС и представителей клубов во вторник."Кроме того, клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством", — говорится в сообщении.В совещании приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, генеральный секретарь РФС Александр Алаев, заместитель генерального секретаря — директор по развитию Максим Митрофанов, заместитель генерального секретаря Денис Рогачев, а также руководители и владельцы клубов РПЛ.Помимо этого, в рамках обсуждений новой концепции развития судейства в РФС отметили, что необходимо пересмотреть систему вознаграждения арбитров, чтобы поднять мотивацию рефери.